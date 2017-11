The Corrs kehren zu ihren Wurzeln zurück | Album der Woche

Für den seelenvollen Umgang mit ihrem musikalischen Erbe sind die Iren bekannt. Nirgends wird spontan so viel musiziert wie auf der grünen Insel, wo es so scheint, als würden die Sorgen, nachdem man sie eingängig besungen hat, einfach weggetanzt. Doch auch "The Corrs" sind dem digitalen Einheitsmatsch der chartorientierten Popindustrie der 90er Jahre nicht komplett entkommen. Wenngleich sie sich nach Art der Iren erfolgreich gewehrt haben, nämlich die extreme Beschleunigung der Welt einfach mit Gelassenheit auszusitzen. Ihr neues Album "Jupiter Calling" klingt wie die sichere Landung auf der Erde nach einem überstandenen Sternen-Unfall.

"Ich liebe die Menschen aus Irland", sagt der amerikanische Produzent T-Bone Burnett. "Ich liebe ihre Musik, ihre Literatur und ihre Kunst - und The Corrs sind die seelenvollsten Exemplare dieses mystischen Landes". Der erfahrene und preisgekrönte US-amerikanische Musiker und Produzent T-Bone Burnett hatte schon immer ein besonderes Gespür für musikalische Traditionen und Besonderheiten: Für seine Soundtracks zu "Brother, Where Art Thou?" und "Inside Llewyn Davis" von den Coen-Brüdern kassierte er mehrere Grammys. Für die 13 Titel des Albums "Jupiter Calling" ließ Burnett die Band das gesamte Repertoire in den Londoner RAK-Studios live einspielen. Mit nur wenigen Overdubs, aber unterstützt von Robbie Malone am Bass und Anthony Drennan an der Gitarre.