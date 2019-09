Umfangreich wird der Aufbau Trumps als Präsidentschaftskandidat betrachtet, inklusive des Slogans "Make America great again". Am Ende geht es dann um Ailes' Fall, wie er von einer ehemaligen Moderatorin verklagt wird und viele seiner sexuellen Übergriffe ans Licht kommen.

Ailes wird als widerwärtiges, weißes, männliches Ekel dargestellt. Ein Mann, der seine Macht nicht nur liebt, sondern auch immer wieder ausspielt. Anfangs will Ailes Konservativen eine Plattform geben, heuert Männer an, die moralisch skrupellos sind und Frauen, die gut aussehen oder bei seinen sexuellen Übergriffen nicht zurückschrecken. Am Ende stolpert er nicht, er stürzt.

Er bleibt jedoch eindimensional und unsympathisch. Er ist von Anfang an ein Ekel, wodurch sich dem Zuschauer relativ schnell die Frage stellt, warum man sich das sieben Folgen lang angucken sollte. Gespielt wird Ailes von Russell Crowe. Der wirkt mit seinem Fettanzug und den Gesichtsprothesen schwammig, aufgequollen und (natürlich ganz bewusst) unsympathisch. Er spielt den Tyrannen aber trotzdem mit einer merkwürdigen Lustlosigkeit, stellt ihn als Mann dar, der vor nichts zurückschreckt und schon vom Geburtsrecht her sich selbst immer als Gewinner sieht.

Auf dem Papier klingt die Serie eigentlich nach einem Hingucker. Dennoch ist hier etwas schiefgelaufen, sie ist eine vertane Chance. "The Loudest Voice" hätte eine treffende, pointierte Analyse des Entstehens von Fake News sein können, ist aber nur die Studie eines Mannes, dessen Schauspieler fast schon verzweifelt in jeder Szene stumm ruft: gebt mir eine Emmy-Nominierung.

Die Serie basiert auf dem Buch "The Loudest Voice in the Room" Bildrechte: © 2019 Showtime, JoJo Whilden

Serienmacher Tom McCarthy hat das Drehbuch nicht im Griff und er hat seine Figuren nicht im Griff. Es geht nur darum, wer was wann wo getan hat. Dabei kratzt die Serie aber gefährlich an der Oberfläche, spart vollkommen aus, warum Ailes so lange erfolgreich war, warum Amerika ihm die Fake News abkauft und wie seine manipulativen Strategien beim Medienmachen funktionieren.



Ganz am Anfang sagt Ailes mal: "Die Leute wollen nicht informiert werden, sie wollen sich informiert fühlen." Das bleibt aber als Behauptung im Raum stehen und die Serie tappt genau in diese Falle.



Es geht auch anders: Ende des Jahres kommt ein Kinofilm ins Kino, "Bombshell" mit Charlize Theron, Margot Robbie und Nicole Kidman, in dem es genau um genau jene Frauen geht, die gemeinsam Ailes zu Fall gebracht haben. Und da hat der erste Trailer von anderthalb Minuten schon mehr Spannung als hier die ganze Serie.