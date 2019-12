Am Anfang standen traumatische Erfahrungen

Im Stadtteil Acton, im Westen Londons, lernen sich die Bandmitglieder an der Schule kennen. Täglich sehen sie sich zwischen Selbstbehauptungen und Schlägereien. Daltrey erinnert sich: "Ich hatte Glück, weil mich die Musik von dem Ärger auf der Straße wegbrachte. Viele meiner Freunde gerieten in krumme Dinger. Viele haben Banken überfallen. Sie haben teuer dafür bezahlt. Die meisten sind heute tot."

The Who in ihren Anfangsjahren 1965 Bildrechte: imago images / Photo12 Optisch sind sie eine Beatkapelle wie viele, musikalisch aber von Beginn an außergewöhnlich: hübsche Melodien versinken bei The Who in wütenden Gitarren. Die meisten Songs schreibt Townshend, ein genialer Junge mit traumatischer Vergangenheit. Seine ersten vier Lebensjahre seien wunderbar gewesen, sagt er, seine Mutter und sein Vater spielten in einer Band. Doch als er in die Vorschule kam, musste er zu seiner Großmutter, denn die Mutter arbeitete noch immer als Sängerin. Dort hatte Townshend schlimme Erlebnisse, die er in der Rockoper "Tommy" verarbeitet hat: "Ich wurde nicht direkt missbraucht, aber ich sah furchtbare sexuelle Aktivitäten. Meine Großmutter war psychisch krank. Und sie war umgeben von sehr seltsamen Männern. Ich war zwei Jahre lang bei ihr gewesen. Als ich wieder nach Hause kam, war ich beschädigt."

Wie es zu der "Windmühle" kam

Pete Tonshend macht die legendäre Windmühle Bildrechte: imago/Philippe Gras Als Gitarrist entwickelt Townshend dann eine spektakuläre Spieltechnik, genannt: die Windmühle. Zu ihr wurde er 1963 von Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards bei ihrer gemeinsamen Tour inspiriert: "Als Keith Richards auf die Bühne kam, zog er den Vorhang zur Seite. Er machte so, um seinen Arm zu strecken. Ich sah das an und dachte: 'Das ist cool!' Als ich dann auf die Bühne ging, fing ich damit an. Unser Publikum waren Mods, viele Jungs. Ich sah, dass einige von ihnen genauso tanzten [...] Sie ahmten mich nach. Und ich hatte Keith nachgeahmt. Als wir also wieder mit den Stones spielten, zwei Wochen später, sagte ich zu Keith Richards: 'Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe deine Windmühle gemacht.' - Und er so: 'Was?' - Und ich sagte: 'Die Windmühle!' – 'Ach, verpiss dich.'" Bis heute kann Townshend mit dieser Armbewegung "ein Stadion mit 80.000 Menschen zum Durchdrehen" bringen.

2.000 zerstörte Gitarren

Und Townshend zerstört auch seine Instrumente. Die Idee war ihm nach einem Vortrag über autodestruktive Kunst gekommen.