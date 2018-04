Neue Spielzeit an den Theatern Chemnitz Wagner, Stefan Heym und Radioaktivität

In der Oper wird der weibliche Blick auf Wagner fortgesetzt. Der Ring der Nibelungen wird mit den Premieren von "Siegfried" und "Götterdämmerung" vollendet. Dirigiert wird das Stück zunächst vom 1. Kapellmeister Felix Bender, der in diesem Jahr die Robert-Schumann-Philharmonie verlässt. Anschließend übernimmt Generalmusikdirektor Guillermo Garcia Calvo die musikalische Leitung.

Das Schauspiel bringt den selten aufgeführten "Faust II" von Johann Wolfgang Goethe im Zusammenspiel mit dem Ballett des Hauses auf die Bühne. "Das ist ein Riesenprojekt", sagte Schauspieldirektor Carsten Knödler. In Chemnitz wurde das Stück zuletzt 1982 aufgeführt. Er werde es als konsequente Fortsetzung von "Faust I" inszenieren, kündigte Regisseur Knödler an.

Faust sei der Auftakt in eine Spielzeit, die die Themen Gewalt, Menschlichkeit, Glaube und Einsamkeit zum Inhalt habe. Von Goethes Faust werde so ein Bogen geschlagen zu dem dänischen Stück "Adams Äpfel", in dem das Gut-Böse-Schema in der heutigen Zeit hinterfragt werde.