MDR KULTUR: Eisenach ist ja die Geburtsstadt von Bach. Ist das auch ein Grund, dass sie das Theater in Eisenach als barocke Perle bezeichnet haben? Oder was meinen Sie damit?

Da kommt sicherlich einiges zusammen. Natürlich ist Eisenach eine interessante Stadt. Jemand, der das Gegenteil behauptet, war nie dort. Und wenn man einmal aus der Region kommt, dann viele Jahre weg war und dann wieder zurückkommt, hat man für manche Dinge einfach einen anderen Blick – ohne das zu werten. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, maße ich mir gar nicht an. Aber ich muss sagen: Eisenach ist eine Stadt mit vielen Themen, mit vielen Inhalten, mit vielen Geschichten. Da fällt einem natürlich als Theatermann einiges dazu ein. Und es liegt auf der Hand, da mit Barock den Versuch zu unternehmen, etwas zu etablieren. Thüringen ist nun mal ein Musikland, und die barocke Musik hat in Thüringen große Wurzeln. Insofern war es relativ einfach, zu überlegen, ob man da nicht Barockmusik etablieren kann. Inwieweit das realistisch in der Umsetzung ist, vermag ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zu beurteilen, weil natürlich in Eisenach viele Strukturen nicht mehr vorhanden sind, die so etwas leicht ermöglichen könnten. Insofern ist das jetzt einerseits eine Idee, andererseits ist da noch eine große Arbeit zu leisten, um das auf den Weg zu bringen.

Auf jeden Fall werden Sie sich vorstellen, dass in Zukunft die Freunde von Bach und Händel und Schütz in Scharen nach Eisenach pilgern …

Das hoffe ich natürlich, ist doch klar. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass zumindest Johann Sebastian Bach, der da geboren ist, ja nicht allzu viele Opern geschrieben hat und dass man einfach eine Form finden muss und sozusagen die Text-Werke, die er hinterlassen hat, umzusetzen. Konwitschny hat das sehr erfolgreich in Leipzig mit den Kantaten probiert. Aber es gibt eben – Bach war ja sehr produktiv, auch menschlich – genügend Söhne und Nachfahren, die sich gerade in diesem Bereich, auch bei der Oper verdienstvoll gemacht haben. Da,denke ich mal, werden wir ansetzen.

Also bedeutet Eisenach als barocke Perle im Umkehrschluss für Meiningen mit dem deutlich größeren Haus: Da gibt es Verdi und Wagner und Puccini?

Theater Meiningen Bildrechte: imago/Karina Hessland Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Dass wir natürlich das Repertoire versuchen werden zu trennen, hat ganz praktische und auch pragmatische Gründe. Zum Beispiel Opern, die in Meiningen möglich sind und das große Haus mit dem großen Graben und den großen Chor bedingen, sind in Eisenach schwerer umsetzbar, weil einfach das Haus kleiner ist. Und auf der anderen Seite ist es, wenn ein barockes Projekt für einen Raum entstanden ist, in der Regel schwierig, das transformativ auf eine andere Bühne zu bringen – was aber nicht ausgeschlossen ist. Aber ich denke schon, dass man einen Versuch unternehmen sollte, eine Profilschärfung hinzukriegen, ohne aber dass eine für das andere auszuschließen oder zu präferieren.

Haben Sie auch schon Ideen, was das Marketing betrifft? Meiningen ist ja unter Intendant Ansgar Haag sehr gut verkauft und vermarktet worden. Wie wird sich das auf der Achse Meiningen-Eisenach dann erweitern?

Ich sehe das tatsächlich, wie Sie es beschreiben, als Achse. Das sind beides keine großen Städte, aber beide mit großen Themen und großen Geschichten. Und möglicherweise kann man eine Form von Kulturtourismus entwickeln, ohne in die Banalität abzugleiten, dass das miteinander zu verbinden ist. Es ist tatsächlich doch auch so: Wenn man in Eisenach ins Bachhaus geht, warum geht man nicht parallel dazu in Meiningen ins Theater-Museum? Das miteinander zu vernetzen, war tatsächlich ein Thema. Und ich glaube, dass sich das Besucherverhalten nach Corona komplett neu sortieren wird und wir noch mehr gefordert sein werden, Ideen zu entwickeln, um das Publikum in unsere Theater zu holen. Das war für mich eine ganz große Frage, ob ich das schaffen werde so wie Ansgar Haag, der ja mit seinem Programm wirklich Truppenteile aus Süddeutschland und aus Hessen mobilisiert hat, die in Bussen gekommen sind. Das ist eine Herausforderung, bei der es sicherlich von Nutzen sein wird, dass man eben zwei solch zugkräftigen Städte wie Meiningen und Eisenach zumindest theatralisch inhaltlich miteinander verknüpfen könnte.

Es kommen ja nicht immer die ganz großen oder ganz vollen Busse zur zeitgenössischen Musik. Sie sind ein großer Freund davon. Werden Sie das weiter verfolgen?

Auf jeden Fall ist das ein Thema. Die Vergangenheit können wir nicht mehr verändern, was auch manchmal ganz gut ist. Aber wir können zumindest partiell daran beteiligt sein, die Gegenwart mit zu bestimmen. Und das macht man gerne mit lebenden Komponisten. Ich glaube schon, dass das natürlich auch schwieriger ist in Meiningen. Das hängt einfach mit der ganzen Struktur der Region zusammen. Das soll die gar nicht irgendwie abwerten. Aber zum Beispiel könnte ich mir vorstellen: Was heißt zeitgenössische Musik in so einer barocken Kulisse oder in so einem Theater wie in Eisenach? Ja, das ist ein kleinerer Saal. Dann kann man das leichter fühlen. Ich denke schon, dass mich das, was mich ja seit vielen Jahren begleitet hat, jetzt hoffentlich auch nicht verlassen wird. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch immer mit dem Ausgraben von vergessenen Stücken beschäftigt. Das fällt in Meiningen insofern leichter, weil viele Stücke gerade des 19, Jahrhunderts so in Vergessenheit geraten sind, dass man tief graben muss, die aber auf der anderen Seite eben auch ein größeres Haus mit größeren Grab und einem großen Orchester bedingt.

Noch eine etwas persönlichere Frage: Sie sind derzeit Intendant in Regensburg, BMW-Stadt und Universitätsstadt in Bayern. Also was zieht Sie ansonsten von der Donau an die Werra? Denn Meiningen ist ja ein etwas anderes Format.