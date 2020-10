Dass nun die Opernsängerin Yvonne Reich dieses Solo-Stück gibt, passt natürlich perfekt. Die Sopranistin singt seit 1997 am Görlitzer Theater und übernahm auch Rollen wie die Mimi in Puccinis "La Bohème" oder Donna Elvira in Mozarts "Don Giovanni". Aber vor allem hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder Revueabende mit Lieder von Hildegard Knef oder Zarah Leander gegeben. So überzeugt sie auch in "Diven sterben einsam" mit einem gekonnten Stimmeinsatz. Beinahe problemlos wechselt sie vom vollen Operngesang zum Chansonstil und wieder zurück. Leider hört man die Technik auch immer und es mangelt etwas an Leichtigkeit.