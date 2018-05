Nach 15 Jahren will das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau zum allgemeinen Tarif für die Ensemble-Mitglieder zurückkehren. Vom Freistaat Sachsen gebe es dafür positive Signale, sagte der kaufmännische Geschäftsführer Caspar Sawade am Dienstag in Görlitz.

Nun steht also eine Kehrtwende in Sicht. Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte sich bereits vor zwei Wochen für eine anständige Bezahlung an den Theatern ausgesprochen.

Und so blickt das Gerhard-Hauptmann-Theater in die Zukunft. In der Spielzeit 2018/19 sind 24 Premieren in den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Konzert geplant. Neue Akzente will dabei die neue Generalmusikdirektorin Eva Strusinska in ihrem ersten Jahr an der Neiße setzen. Mit der Neuen Lausitzer Philharmonie will die polnische Dirigentin immer wieder einen Blick auf Komponisten aus ihrer Heimat werfen, um eine Brücke zum Publikum auf der anderen Seite des Grenzflusses zu bauen.