Auf allen Bühnen ist der Spielbetrieb eingestellt. Theaterkunst ganz ohne Ansteckungsgefahr bieten auch einige Häuser in Mitteldeutschland via Internet. Tröstlich, aber kein Ersatz. Lutz Hillmann, der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen, kämpft immer noch mit dem Schock, Theaterdirektor eines geschlossenen Hauses zu sein:

Ich denke immer noch manchmal: 'Was spielen wir denn heute Abend?', und merke dann: 'Ah, gar nichts.' Das ist kein gutes Gefühl. Lutz Hillmann Intendant in Bautzen

Theaterleute in "Heimarbeit"?

Lutz Hillmann, Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen Bildrechte: dpa Trotzdem wird an seinem Haus hinter den Kulissen gearbeitet. So wie auch in Dessau, am Anhaltischen Theater. Intendant Johannes Weigand berichtet, wie er sich bemüht, noch ein bisschen Routine beizubehalten: "Naja, wir haben jetzt jeden Morgen um 10 Uhr eine Leitungsrunde gemacht im Theaterrestaurant, wo wir alle weit auseinander an einem Tisch sitzen können. Jetzt – da wir die Ensembles, das Orchester nicht mehr zusammen proben lassen können, sind wir gerade dabei, auf die Heimarbeit zu gehen. Wir werden uns also im Haus nicht mehr viel begegnen."





Johannes Weigand, Intendant Anhaltisches Theater in Dessau Bildrechte: dpa Auf die Frage, was Heimarbeit für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Theaters heißen kann, antwortet Weigand, zum Beispiel eine Perücke zu knüpfen. "Heimarbeit heißt selbstverständlich auch für alle Künstler, dass sie sich in ihrer Kunst fit halten, bis es wieder und vielleicht sehr schnell losgeht. Da müssen Sie allerdings keinen extra dazu auffordern an einem Theater."

"Kurzarbeit ist für Theater keine Lösung"

Weimars Theater-Intendant Hasko Weber Bildrechte: dpa Doch was ist, wenn das so schnell nicht passieren wird, die Häuser länger als bisher absehbar geschlossen bleiben? Hasko Weber, Generalintendant in Weimar, ahnt, auch in seiner Funktion als Vorsitzender der Intendantengruppe im Deutschen Bühnenverein, dass die vergleichsweise privilegierte Situation an den öffentlichen Theatern nicht in Stein gemeißelt ist: "Das wird mit Sicherheit gesamtgesellschaftlich nicht durchzuhalten sein. Einen Antrag auf Kurzarbeit haben wir noch nicht gestellt, aber andere Häuser. Ich bin der Auffassung, dass es da andere Lösungen geben muss", erklärt Weber und begründet, dass die Kurzarbeitsregelungen "die sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Verträge in unserem Haus ganz anders und heftig" träfen. Deutlich macht er das an einem Beispiel: "Eine Sängerin, die aus Korea stammt und mit dem Vertrag hier ihre Existenzberechtigung nachweist, könnte schon bei geringer prozentualer Einschränkung diese Existenzberechtigung verlieren und würde riskieren, abgeschoben zu werden."



Ein solches Problem hat Lutz Hillmann an seinem Haus in Bautzen so nicht, im Umgang mit dem Ensemble spürt aber auch er eine spezielle Verantwortung: "Theater ist ein emotionales Geschäft. Und das kommt jetzt besonders zum Tragen. Schauspieler, Künstler sind emotionale Leute und da muss man gucken, wie man das im Griff behält."

Die Krise als Chance, so wie '89?