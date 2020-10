Der Deutsche Bühnenverein hat die neue Corona-Schutzverordnung der sächsischen Landesregierung kritisiert. Die Regelung seien zu allgemein gehalten und würden die Situation in den Theatern nicht ausreichend berücksichtigen, erklärte Lutz Hillmann, Intendant des Bautzener Volkstheaters und Vorsitzender der sächsischen Landesgruppe des Interessenverbands, im Gespräch mit MDR KULTUR.

Die neue Verordnung will je nach Infektionsgeschehen Veranstaltungen beschränken und bezieht sie dabei auf die bekannten Grenzwerte der 7-Tages-Inzidenz: Bei 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern sind nur noch 150 Personen in geschlossenen Räumen gestattet. Sollten 50 Neuinfektionen überschritten werden, sind es sogar nur noch 100. Für Hillmann wird dabei nicht genügend zwischen Verstaltungsart und -ort differenziert: "In einem Dorfgasthof haben wir andere Säle als beispielsweise bei der Leipziger Oper oder der Semperoper mit Lüftungsanlagen , die teilweise mit großem finanziellen Aufwand erst nachgerüstet worden sind."