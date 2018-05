Tim Kramer Bildrechte: privat

Kramer wurde in Berlin geboren und ließ sich an der John-Cranko-Ballettschule in Stuttgart sowie an der Schauspielschule Max Reinhardt Seminar in Wien ausbilden. Engagements als Schauspieler führten ihn unter anderem an das Burgtheater, Volkstheater und Schauspielhaus Wien, zu den Salzburger Festspielen und an das Pfalztheater Kaiserslautern. Eigene Inszenierungen brachte er unter anderem am Volkstheater Wien, am Theater Konstanz sowie am Landestheater Salzburg zur Aufführung. Außerdem hatte er Lehraufträge inne, so war er von 2004 bis 2007 Leiter der Schauspielabteilung am Konservatorium Wien und lehrt seit 2010 an der Hochschule St. Gallen. Knapp zehn Jahre lang war er Schauspieldirektor am Theater St. Gallen. Hier inszenierte er u.a. "Angels in America" von T. Kushner, "shoppen und ficken" von M. Ravenhill, "Hamlet" von William Shakespeare, "Homo faber" von Max Frisch, "Maria Stuart" von Friedrich Schiller, "Der Wichtigtuer" von David Gieselmann (UA), "Der jüngste Tag" von Ödön von Horvath, "Julius Cäsar" von William Shakespeare, "mal was afrika" von Dmitrij Gawrisch (UA), "Drei Schwestern" von Anton Tschechow und "Das weite Land" von Arthur Schnitzler.