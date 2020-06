Nie da gewesene Situation

Im Juli startet der Spielbetrieb am Theater Plauen-Zwickau, dem Roland May vorsteht. Bildrechte: MDR/Judith Burger Die Theaterhäuser in Deutschland und Europa, so May, erlebten derzeit eine Situation, die noch nie da gewesen war. Man sei komplett vom Spielbetrieb abgeschlossen worden und müsse jetzt mit vielen Auflagen und Unsicherheiten wieder beginnen. Dazu passe das Motto der kommenden Spielzeit "Miteinander", das bereits vor dem Lockdown festgestanden habe.

Das Motto ist gefunden worden durch die Beschäftigung mit der Gesellschaft, die sich ja immer mehr auseinanderspreizt. Die Kommunikation verläuft sich in Echoräumen, wo sich keiner mehr zuhört und man nur noch gegeneinander arbeitet.

Prekariat, NSU-Morde, Crystal Meth

Auf dem Spielplan der nächsten Saison stehen deshalb Stücke wie "Der Besuch der alten Dame" und "Woyzeck", in dem die Fragen des Prekariats verhandelt werden. Außerdem, verrät Roland May, werden die NSU-Morde noch mal thematisiert. Hier gäbe es immer noch viel aufzuarbeiten. Das Jugendstück "Auf Eis" werde sich mit der Droge Crystal Meth beschäftigen.

Oper und Ballett ab 2021?

Für die kommende Spielzeit wird es zunächst noch Einschränkungen geben. Dafür habe man einen sogenannter Corona-Plan entwickelt, der Abstandsregeln und Hygieneauflagen berücksichtigt. Ab 2021, so hofft May, könne dann auch wieder Oper und Ballett stattfinden: "Wir haben ja etliche Stücke noch in der Warteschleife liegen. Viele Inszenierung sind gar nicht zur Aufführung gekommen, zum Beispiel 'Der Besuch der alten Dame' oder 'Hoffmanns Erzählungen'. Diese warten noch auf ihre Premiere."

Man sei flexibel und nehme die Herausforderungen an, sagt der Generalintendant zuversichtlich, auch wenn die Epidemie noch weiter anhalten sollte.

