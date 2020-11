Dirk Löschner wird neuer Generalintendant des Theaters Plauen-Zwickau. Das teilte das Theater am Montag mit. Demnach hat der Aufsichtsrat des Theaters Löschner von August 2022 an für fünf Spielzeiten gewählt. Gegen 41 Mitbewerber und Mitbewerberinnen habe er sich durchsetzen können.

Zurzeit ist der 1966 in Berlin geborene Löschner Intendant und Geschäftsführer der Theater Vorpommern GmbH. Davor war er bereits bis 2012 Intendant des Theaters der Altmark in Stendal. Am Theater Plauen-Zwickau folgt er auf Roland May, der seinen Vertrag noch einmal bis zum August 2022 verlängert hatte.