Das Theater Rudolstadt ist aufgrund der Corona-Gefahr in Zwangspause. Abgesagt wurden deshalb eine ausverkaufte Inszenierung, die Premiere eines Liederabends und mehrere Konzerte. Diese Entscheidung sei die einzig richtige gewesen, sagt Intendant Steffen Mensching ziemlich nüchtern, wenn man in eine Nebelwand fahre, bremse man ja auch ab. Genug zu tun gibt es dennoch auch für ihn.

Mensching bekräftigt, dass sein Haus trotz Spielpause weiterarbeite. Man wolle bereit sein, wenn es irgendwann wieder losgehen kann. Die Spielpause sieht Mensching als Risikobegrenzung: "Wir können ja nicht das öffentliche Leben völlig reduzieren. Wir können nicht alle zu Hause bleiben, wir müssen bloß vernünftig versuchen, bestimmte Risiken zu begrenzen. Um ja vor allem den Gesundheitsbehörden, den Krankenhäusern, der ganzen medizinischen Versorgung die Chance zu geben, sich drauf einzustellen!" Gerade wegen der Zwangspause gäbe es gerade viel zu tun, so Mensching: "Es ist nicht so, dass wir in ein Sabbatical gehen und sagen, jetzt können wir uns mal kreativ ausleben. Nein, wir haben zurzeit vor allem mit dem Management dieser Krise zu tun. Da kommen genug Anfragen: vom Publikum, unserer Schauspieler."

Große Panik löst die Zwangspause bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Rudolstadt bislang nicht aus. Denn sie wissen auch, als Beschäftigte an einer staatlichen Institution sind ihre Einkommen weiterhin gesichert, Honorare brechen nicht direkt weg, wenn Vorstellungen ausfallen.

Geißer erläutert: "Wenn wir's jetzt zu Ende bringen, auf den Punkt, und dann auf die Premiere verzichten müssen, dann ist es wenigstens erstmal gemacht. Und dann kann man es wieder hochholen, wenn wir es wieder 'nem Publikum zeigen können." Und Strocka fügt optimistisch hinzu: "Also, es ändert jetzt gar nichts an der Einstellung. Wir arbeiten wirklich so weiter als wäre Premiere – und hoffen, dass es nicht allzu lange dauert, dass wir dann rauskönnen damit." Also macht das Team weiter. Mit ein paar Einschränkungen: Strocka und Geiser versuchen, auch im Spiel etwas Abstand zu halten, innige Küsse werden auf der Probenbühne also nur angedeutet, und nicht ausgeführt.