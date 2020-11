Die sächsischen Theater bleiben mindestens bis Ende Februar geschlossen. Nach Informationen von MDR KULTUR hat Ministerpräsident Michael Kretschmer diese Entscheidung in einer Telefonkonferenz mit den Intendanten angekündigt. Denkbar sei auch eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis in den März.

Lutz Hillmann, Vorsitzender des Bühenvereins in Sachsen und Intendant des Theaters in Bautzen Bildrechte: dpa

Der Vorsitzende des Deutschen Bühnenvereins Sachsen, Lutz Hillmann, sagte MDR KULTUR, das sei eine sehr lange Pause, die einen nun vor andere Probleme stelle. "Wir müssen unsere Inszenierungen, dann wenn wir wieder aufmachen, alle spielen. Wir müssen uns spielbereit halten, dann müssen wir Wiederaufnahmeproben und so weiter." Die Premieren müssten nun alle aufgeschoben oder ganz gecancelt werden. "Das sind jetzt auch sehr unangenehme Entscheidungen, die in jedem einzelnen Haus zu treffen sind."



Er selbst sei darüber momentan sehr deprimiert, so Hillmann weiter. Jeder hätte da aber seinen eigenen Weg. "Ich merke das schon an den Reaktionen auch der Kollegen. Wir sind alle Individualisten, wir haben alle unterschiedliche Einstellungen zur Welt". Deswegen würde es auch mit dieser Entscheidung jedem anders gehen.