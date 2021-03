Der bisherige Festivalleiter von "TheaterNatur" Janek Liebetruth. Bildrechte: Janek Liebetruth/Svenja Eder

Das Trio tritt damit die Nachfolge von Janek Liebetruth an, der das Festival seit 2015 verantwortete. Seitdem ist der Name Programm: Mitten in der Harzer Natur werden darstellende Künste vom Tanztheater über Puppenspiel bis zum Konzert gezeigt. Im vergangenen Jahr konnte das "TheaterNatur" als eines der wenigen Theaterfestivals trotz der Corona-Pandemie mit einem vielfältigen Programm stattfinden. In der Mitteilung des Vereins hieß es weiter, durch die Erfahrung des neuen Führungsteams im Veranstaltungsbereich soll der gewohnt hohe künstlerische Anspruch erhalten bleiben.