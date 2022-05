Bereits seit 2019 verursacht die Corona-Pandemie Planungsschwierigkeiten: Internationale Gäste konnten nicht mehr einreisen. Nur wenige Monate später trafen Lockdowns und Kapazitätsbeschränkungen auch die kleinsten Häuser. Auch 2022 haben die Theater noch zu kämpfen, weil wegen zahlreichen Erkrankungen immer wieder Vorstellungen und sogar Premieren ausfallen. Davon sind Abonnent*innen besonders betroffen, weil sie sich bei sogenannten Festplatz-Abos langfristig auf eine Vorstellung einlassen. In der Krise konnten sie dann wie andere Besucher*innen ihre Karten tauschen oder spenden. Viele Häuser setzten ihre Abos komplett aus, weil sie eben nichts garantieren konnten.

Da viele Abonnent*innen auch aus einer Gewohnheit und wegen der Verlässlichkeit ein Abo buchten, bestand die Sorge, welche Auswirkungen dieser massive Einschnitt bedeuten könnte. Bereits im Herbst 2021 warnte der Bühnenverein vor einer Erodierung des Systems. Jüngst wurde in den deutschen Feuilletons viel über die Frankfurter Oper geschrieben, die fast die Hälfte ihres Abopublikums verloren hat.

Theater in Großstädten und auf dem Land verlieren Abos

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden diese Sorgen noch ungern geäußert. Zum einen will man wohl kein pessimistisches Bild zeichnen, zum anderen haben viele Häuser gerade erst wieder begonnen diese Angebote zu beleben. Dennoch zeichnen sich einige Sorgen ab: Das Leipziger Gewandhausorchester hat derzeit statt vorher ungefähr 12.000 nur noch circa 8.000 Abonnent*innen. Auch die Semperoper, das DNT Weimar oder das Theater Magdeburg beobachten mehr Abmeldungen als üblich beziehungsweise auch insgesamt weniger Publikum. Das Theater Altenburg-Gera bemühte sich in der Krisenzeit besonders um Abonnent*innen. Bildrechte: dpa

Auffällig ist dabei, dass vor allem Häuser in ländlich geprägteren Regionen weniger über Einbrüche klagen, wie das Wintersteintheater in Annaberg-Buchholz. Für das Theater Altenburg-Gera stand "der Erhalt des Abonnements im Mittelpunkt" – mit Erfolg. Auch in Dessau hat sich laut dem Anhaltischen Theater eine "große Mehrheit zur Fortführung bekannt". Denn Theater haben hier einen besonderen Stellenwert, meint Wolf Rahlfs: "In einem ländlich geprägten Raum, ist es wichtig, dass es Orte gibt, an denen sich eine Gesellschaft regelmäßig treffen, begegnen, austauschen kann. Das ist auch Motivation für viele Personen ein Abo weiterhin zu wünschen und anzunehmen."

Als Reaktion auf die zahlreichen Konzertabsagen hat das Leipziger Gewandhaus ein neues Angebot entwickelt, um dem treuen Publikum einen Ausgleich zu bieten. "Die Gewandhausorchester-Card war eine bewusst aufgesetzte Kundenbindung in dieser schwierigen Zeit", erzählt Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Interessierte kauften damit keinen Satz Karten, sondern das Recht auf Rabatte. Schon vor der Krise hatte das Gewandhaus ähnlich variable Angebote im Programm. Das Nordharzer Städtbundtheater in Halberstadt und Quedlinburg setzt ausschließlich auf ein Angebot, bei dem das Publikum sich selbst Vorstellungen zusammenstellen können.

Fast alle Häuser bieten seit Jahren etwas Ähnliches an, auch als Reaktion auf veränderte Lebensrealitäten und dem Wunsch nach einem jüngeren Publikum, dass nicht schon Monate im Voraus Entscheidungen treffen will. In der Krise wurden sie aber nochmal attraktiver. Das meint auch Hasko Weber, Intendant am Deutschen Nationaltheater Weimar: "Die Tendenz vom Festplatz Abo hin zum Wahl-Abo ist in den letzten Jahren spürbar gewesen. Diese Tendenz hat sich in der Corona-Zeit verstärkt." Über das Theater-Abo wurde schon immer diskutiert, meint Hasko Weber. Bildrechte: dpa

Diese Angebote ermöglichen nicht die gleiche Planungssicherheit wie ein Festplatzabo. Auch deswegen wollen die meisten Häuser weiterhin klassische Abos mit festgelegten Vorstellungen anbieten. Eine wichtige Voraussetzung für stabilen Zahlen ist dabei die Kommunikation: Das Abo-Publikum wurden während des Lockdowns ständig angesprochen und informiert – über Mails, Briefe oder sogar Telefonate. Treue Abonnent*innen werden früher informiert oder können besondere Veranstaltungen erleben.

Auch das DNT Weimar hat sich immer wieder an das treue Publikum gewandt. Das will auch zeigen, dass sie wieder da sind und spielen: "Die Verlässlichkeit muss wieder einsetzen können", fasst Hasko Weber zusammen. Auch das Gerhart-Hauptmann-Theater will wieder mehr auf die unterschiedlichen Angebote setzen. Erst seit 2021 ist Daniel Morgenroth hier Intendant und konnte in der Krise einen Plan noch nicht umsetzen: "Die Abo-Werbung zu verstärken, war eigentlich der Plan im letzten Jahr. Aber was will man bewerben, wenn das ausgesetzt ist. Wir bewerben es jetzt im Spielzeitheft, aber gehen noch mal mit gezielteren Maßnahmen ran." Die Magie des Theatersaals muss alle Teile des Publikums wieder erreichen. Bildrechte: dpa

Das größere Problem sind seiner Meinung sowieso auch die Besucher*innen, zu denen kein so fester Draht existiert. Er ist überzeugt, dass wir vor allem die Gelegenheitstheatergänger zurückgewinnen müssen." Auch für Hasko Weber ist der volle Saal wichtiger. Statt über sinkende Abo-Zahlen, will er lieber darüber sprechen, dass Menschen wieder zusammenkommen können, bei Volksfesten, Konzerten und eben auch im Theater: "Daraus bauen wir diese Gemeinschaft wieder auf, und das ist wertvoll. Und ob da jetzt zehn Abonnenten mehr oder weniger unterm Strich sind, das mir eigentlich relativ egal. Wir brauchen diese Auffassung von Lebendigkeit und Austausch."