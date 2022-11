Fantastische Begegnungen: "Hänsel und Gretel" befreien sich in der Aufführung am Theater Gera aus den Fängen dieser Hexe. Bildrechte: Theater Altenburg Gera / Ronny Ristok

Zur Adventszeit steht die romantische Kinderoper von Engelbert Humperdinck (1854-1921) vielerorts auf dem Programm.Das Theater Altenburg Gera zeigt eine Neuproduktion, in der sich Hänsel und Gretel mutig aus größter Not befreien: aus den Fängen der kinderfressenden Knusperhexe und vom nagenden Hunger. Zuflucht finden sie in fantastischen Begegnungen und wundervollen Träumen, heißt es zu dem Stück, das in großer Besetzung aufgeführt wird, mit dem Philharmonischen Orchester und dem Kinder- und Jugendchor des Theaters Altenburg Gera.



Dabei hatte die Schwester des Komponisten, Adelheid Wette, nur ein kleines Theaterstück nach dem Märchen der Gebrüder Grimm schreiben wollen, um es im Kreis der Familie aufzuführen. Den Bruder, einst Assistent von Richard Wagner und gerade in einer Schaffenskrise, bat sie um die Vertonung. Die Uraufführung der Märchenoper am 23. Dezember 1893 in Weimar war ein Riesenerfolg. Für Kinder kann sie eine märchenhafte Pforte ins Reich der Oper sein, findet das Theater Altenburg Gera und lädt am 25. November 2022 zur Premiere ins Große Haus nach Gera.