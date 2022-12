24. Dezember: Der Märchenwald glitzert wunderschön, aber Hilmar friert's darin, es ist bitterkalt. Hilmar? So heißt das Eichhörnchen, das in Katharina Brankatschks Fassung des Märchenklassikers in einer bunten Geißen-Patchworkfamilie unterschlüpft. Auch der Wolf bekommt eine neu definierte Rolle. Brankatschk, Oberspielleiterin am Thalia Theater in Halle, hat aus dem Märchen eine rasante Komödie für die ganze Familie gemacht. Das Grimmsche Original werde gehörig durchgewirbelt, heißt es zu der Produktion, die das Landestheater Eisenach in Zusammenarbeit mit den Bühnen Halle und dem Staatstheater Meiningen realisierte. Aus der gängigen Warnung: "Lass keine Fremden bei dir herein" werde ein Appell, Offenheit, Mut und Solidarität zu zeigen. Die Kritik lobte die fantasievolle Inszenierung und die Spiellust des Ensembles.