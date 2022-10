"Carlotta ist fett. Fett und hässlich!" Immer wieder raunen das die Stimmen in Carlottas Ohr – das, was sie gerade im Klassenchat gelesen hat. Nie wieder wird sie in die Schule gehen. Logisch. Gut, dass ihr bester Freund, das Plüsch-Nilpferd Niljamin zuhört. Ausgerechnet ihr Spiegel, der ihren Körper genau so zeigt wie er ist, nimmt Carlotta mit in eine skurille Spiegel-Welt. In einer Castingshow müssen sie und Niljamin sich jedes Mal ihr perfektes Spiegelbild verdienen.