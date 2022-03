Einzige Hutwerkstatt Mitteldeutschlands

Angefangen hat ursprünglich alles mit dem Zylinder. Und das bereits im 19. Jahrhundert, wie Betriebsleiter Harald Etzold erzählt: "Die Zylinder-Produktion gibt es seit 1860 im Haus in Altenburg. Das war Herr Hollersen. Von ihm haben wir auch noch seinen Original-Zylinder hier. Von da an wurden immer Zylinder gefertigt – bis 1960 privat, dann wurde es PGH bis '89 und dann 'Hut & Putz'." Mehr als 1.300 Hutformen liegen in der Werkstatt der Hutmacherei in Lödla bereit. Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler

Heute ist die Hutfarbik in Lödla die einzige noch produzierende Hutwerkstatt in Mitteldeutschland. 2001 hatte Harald Etzold die Firma übernommen. Nachdem in der Corona-Pandemie die Theater häufig geschlossen und dadurch viele Aufträge weggebrochen waren, kam im vergangenen Jahr die Insolvenz – und zum Jahreswechsel die rettende Übernahme durch die "Matamorph GmbH". Nun heißt das Unternehmen Altenburger Hut und Kostüm GmbH. Etzold arbeitet weiter als Betriebsleiter.

Von der Hufmanufaktur zum Komplettausstatter

Der 66-Jährige kennt die Textilbranche wie kaum ein anderer. Bis Mitte der 90er-Jahre leitete er die Altenburger Wollspinnerei. Damals galt die Region Ostthüringen als Textilhochburg. Nachdem Etzold 2001 "Hut & Putz" übernommen hatte, erweiterte er das Angebot: vom Hut- zum Komplettausstatter für Kopfbedeckungen und Kostüme aller Art.



Der erste große Auftrag 2003 gab seiner Strategie Recht. Für die Aufführung des "Rosenkavaliers" am Salzburger Theater sollte das Altenburger Unternehmen Zylinder zusteuern. Doch dabei sollte es letztlich nicht bleiben. Harald Etzold sagt: "Das hat denen so gefallen, dass die Kostümbildnerin mich gefragt hat: Können Sie sich auch vorstellen, Uniformen zu fertigen?" Er habe zugesagt. Auf eine Musterproduktion sei schließlich die Bestellung erfolgt: 100 Uniformen für den "Rosenkavalier" in Salzburg. Harald Etzold kennt sich in der Textilwelt bestens aus. Die Zylinder der Hutmacherei kamen unter anderem am Salzburger Theater zum Einsatz. Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler