Seither geht das Altenburger Theaterpublikum ins Theaterzelt am Rand der Stadt und träumt davon, endlich wieder ins eigentliche prunkvolle Haus im Zentrum zurückzukehren, das seit vier Jahren von einem Bauzaun abgesperrt ist. Durch den das treue Publikum jetzt endlich einmal durchschlüpfen durfte. Anlässlich eines öffentlichen Rundgangs über die ewige Baustelle. Hunderte waren gekommen und wurden von einem freundlichen Theaterteam empfangen. Der technische Direktor René Prautsch lud zu einer sachkundigen Führung ein und machte keinen Hehl aus den Problemen, die den enormen Bauverzug verursacht haben.

Das begann mit historischem Pfusch am Bau. So stellte man erstaunt fest, dass der ursprüngliche Theaterneubau aus dem 19. Jahrhundert keine Fundamente hatte. Um ein weiteres Absenken des Gebäudekomplexes zu verhindern, musste hier erstmal für eine neue Gründung gesorgt werde. Viel Zeit und Geld musste buchstäblich erstmal in den Sand gesetzt werden. Währende der Corona-Krise ruhte der Bau dann über Monate. Im Jahr 2021 setzte ein Flutereignis das Hauptgebäude unter Wasser und zum allen Unglück verstarb auch noch der Architekt.