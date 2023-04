Das begann mit historischem Pfusch am Bau. So stellte man erstaunt fest, dass der ursprüngliche Theaterneubau aus dem 19. Jahrhundert keine Fundamente hatte. Um ein weiteres Absenken des Gebäudekomplexes zu verhindern, musste hier erstmal für eine neue Gründung gesorgt werden. Viel Zeit und Geld musste buchstäblich erstmal in den Sand gesetzt werden. Während der Corona-Krise ruhte der Bau dann über Monate. Im Jahr 2021 setzte ein Flutereignis das Hauptgebäude unter Wasser und zu allem Unglück verstarb auch noch der Architekt.