So sind die Stücke, die das Dorftheater-Ensemble auf die Bühne bringt, keine aufgehübschten Schmöker, sondern in modernen Zeiten geschrieben. Oft im norddeutschen Plattdeutsch. Aber dafür haben die Gladigauer Rosel Müller: Sie übersetzt die Texte ins Altmärker Platt. Das Stück der Jubiläumsspielzeit 2022 heißt "Un wökker küsst me?" ("Und wer küsst mich?"), eine Komödie in drei Akten aus der Feder von Uschi Schilling. Sie schrieb es 2004.

Im ersten Corona-Jahr zeigte das Dorftheater Gladigau das Stück "De Arvsliekers" ausnahmsweise als Videovorstellung. Bildrechte: Horst Bannehr/Dorftheater Gladigau