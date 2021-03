Szenenbild aus "Toccata 20" Bildrechte: Claudia Heysel

Die vorsichtige Öffnung ist jedoch an Bedingungen geknüpft: Die Sieben-Tage-Inzidenz darf in Dessau-Roßlau zum Zeitpunkt des Starts nicht die 200er-Marke überschreiten. Das Modellprojekt darf nicht länger als bis zu sieben Tage dauern. Eine lückenlose Testung des Publikums, Kontaktnachverfolgung, eine räumliche Abgrenzbarkeit und eine enge Rückkopplung an den öffentlichen Gesundheitsdienst müssen sichergestellt werden. Außerdem dürfen vorerst nur Besucherinnen und Besucher, die in Dessau-Roßlau gemeldet sind, im Anhaltischen Theater empfangen werden.