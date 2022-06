Premiere feiern außerdem "Ein Kind unserer Zeit" nach dem Roman von Ödön von Horváth oder ein Klassiker wie Schillers "Kabale und Liebe". Auf dem Programm steht außerdem die Komödie "Zwei Geister sind einer zu viel" von Noël Coward. Mit dem Schauspiel "Extrawurst" von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob wird die Frage nach der Toleranz an einem urdeutschen Ort, nämlich am Grill verhandelt. Die gut gemeinte Idee, dem einzigen muslimischen Mitglied eines Tennisclubs einen eigenen Rost zu spendieren, um Schweinefleisch-Kontakt zu vermeiden, stürzt den Verein in eine Zerreißprobe.

Für Kinder und Jugendliche gibt es demnach wieder Angebote wie das Theater im Klassenzimmer, Schultheatertage und Schülerkonzerte oder Poetry Slams. Ebenso sind Einführungen und Publikumsgespräche, ein abwechslungsreiches Programm auf der Studiobühne oder Serenadenkonzerte für den Winter und das Frühjahr 2022/2023 geplant. Wiederaufgenommen wird unter anderem Nick Hornbys Monolog "Nipplejesus", der in der vergangenen Spielzeit in der Manufaktur der Träume zu sehen war und ab April 2023 in der Tetzel-Passage in Annaberg-Buchholz zu erleben sein wird.

Eduard von Winterstein (r.) in einer Szene des Stummfilms "Fridericus Rex", 1922 Bildrechte: dpa

Als erstes Theater im Erzgebirge wurde das Haus am 2. April 1893 mit einer Festaufführung von Goethes "Egmont" und Eduard von Winterstein in der Titelrolle eröffnet. Betrieben wurde es zunächst in Spielgemeinschaft mit dem Fürstlichen Hoftheater Gera. 1919 wurde es von der Stadt übernommen. Intendant Hans Heinz Kämpff baute ein eigenes Ensemble auf und versuchte, ein obererzgebirgisches Städtebundtheater zu organisieren. In den folgenden Krisenjahren drohte mehrfach die Schließung. In der NS-Zeit firmierte es ab 1933 unter dem Namen Grenzlandtheater Obererzgebirge. Im September 1944 wurde es kriegsbedingt geschlossen, aber bereits im Mai 1945 mit ersten Konzerten wieder bespielt.



Die erste Nachkriegsspielzeit begann im Juli 1945 mit Schillers "Kabale und Liebe". Nach umfassender Sanierung wurde das neue Haus im Oktober 1981 als Eduard-von-Winterstein-Theater mit Lessings "Emilia Galotti" wieder eröffnet. 1992 wurde ein neues Werkstatt- und Verwaltungsgebäude in Betrieb genommen, 1993 wurde erneut umfassend renoviert. Das Theater verfügt heute über 295 Plätze und eine Studiobühne für maximal 50 Besucher. 1998 wurde das Ensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters in die Ergebirgische Theater- und Orchester GmbH integriert, in der gegenwärtig 151 Mitarbeiter beschäftigt sind.