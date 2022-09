Zirkus im Erzgebirge

Die ständig in Bewegung gehaltene Inszenierung führt in den Zirkus, zu Clowns, manchmal auch auf das Trapez, ja sogar ein Einhorn trabt immer wieder über die Bühne. Wie Charlie Chaplins hampeln die Frauen des Chors über die Bühne, schräg sitzen die Frisuren der Männer. Bei allem Klamauk wird – etwa eindrucksvoll in der Arie des eifersüchtigen Ehemanns Ford (Jason Nandor Tomory) – durchaus auch die Verwirrung und Unsicherheit der Figuren spürbar. Selbst ein Einhorn hat seinen Auftritt in der Inszenierung am Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Bildrechte: Dirk Rückschloß / Pixore Photography

Und Falstaff? Auch wenn er seinen Bauch zum Thema macht, der eingebildete Frauenheld und verschuldete Hippie ist ein junger, schlanker Clown mit traurigen, staunenden Augen. "Il bello Will", also Shakespeare, liebt und verehrt ihn, auch wenn er in dieser Inszenierung von der sich rächenden Gesellschaft im ganz und gar nicht romantischen Finale letztlich zu einem langweiligen Bürojob gezwungen wird. Auch der Außenseiter wird eingemeindet.

Wiederentdeckte Oper setzt Maßstäbe

Nach dieser Ausgrabung sollte man umdenken: Balfes "Falstaff" scheint – so wie in Annaberg-Buchholz vorgeführt – Otto Nicolais biedere "Lustige Weiber" in den Schatten gestellt zu haben.

Was aber in Annaberg-Buchholz am meisten erfreut und verblüfft, ist die musikalische Perfektion und Energie, mit der die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter Jens Georg Bachmann aufspielt. Auch das Ensemble, das mit viel Spielfreude und Zirkusakrobatik agiert, scheint im italienischen Belcanto geradezu zu Hause zu sein. Das Ensemble des Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz spielt mit Freude und Witz. Bildrechte: Dirk Rückschloß / Pixore Photography

Besonders gefeiert wurde Wjatscheslaw Sobolev, der direkt von der Hochschule für die kleinere, aber überaus anspruchsvolle Tenor-Rolle des Fenton gewonnen wurde und mit Bravour über das hohe C hinaus brillierte. Nicht weniger eindrucksvoll sind Laszlo Varga in der Titelrolle, Bettina Grothkopf als Rosa Ford, Jason Nandor Tomory als ihr Mann sowie als die junge Annetta in ihrer Liebesleidenschaft auf dem Trapez: Maria Rüssel. Intendant Moritz Gogg hat versprochen, nun jede Spielzeit eine italienische Produktion herauszubringen.

Weitere Informationen "Falstaff" von Michael William Balfe

auf den Text von S. Manfredo Maggioni



Musikalische Leitung: Jens Georg Bachmann / Dieter Klug

Inszenierung und Ausstattung: Christian von Götz

Choreographie: Leszek Kuligowski

Mit: László Varga, Bettina Grothkopf, Jason-Nandor Tomory, Wjatscheslaw Sobolev, Maria Rüssel, Nadja Schimonsky und vielen anderen



Termine:

21. September, 19.30 Uhr

25. September, 19.30 Uhr

01. Oktober, 19.30 Uhr

03. Oktober, 15 Uhr

09. Oktober, 19.30 Uhr

14. Oktober, 19.30 Uhr

23.Oktober, 19.30 Uhr

29. Dezember, 19.30 Uhr