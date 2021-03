In Stuttgart wurde Ansgar Haag 1955 geboren. Er absolvierte sein Studium der Theaterwissenschaft, Psychologie und Amerikanistik an der Münchner Universität und in Berkeley, Kalifornien. Die Theaterkarriere begann er 1975 als Regieassistent an den Münchner Kammerspielen. Es folgten Stationen u.a. als Dramaturg in Bonn, Darmstadt oder Krefeld. Von 1989 bis 1994 agierte Haag als Oberspielleiter am Salzburger Landestheater und von 1994 bis 2006 leitete er als Intendant das Ulmer Theater. Bereits ab 2005 war Haag Intendant des Meininger Theaters und trat damit die Nachfolge von Res Bosshart an. 2016 wurde Haags Intendantenvertrag für das Meininger Staatstheater bis 2022 verlängert. Nach seinem Eintritt in den Ruhestand übernimmt dann Jens Neundorff von Enzberg ab der Spielzeit 2021/22 den Posten.