Das gute alte Theater hat Konkurrenz bekommen. Das merkt man sogar, wenn man im guten alten Theater sitzt – wie bei der Premiere von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Staatstheater Meiningen. Bis hoch unters Dach waren das Parkett und alle Ränge rappelvoll. Ein so von mir lange nicht mehr erlebter Zustand im Theater. Das tat einfach gut.

Aber da war auch die Konkurrenz. Mitten im Saal. Obwohl die nette Stimme aus dem Off schon darum gebeten hatte, alle Handys auszuschalten, wollten der eine oder die andere unbedingt noch ein Foto vom Bühnenbild. Die soziale Medialität treibt ihr Unwesen. Aber irgendwie hat das Theater dann doch gesiegt, denn als es langsam dunkel wurde, wanderte die Konzentration nach vorn zur Bühne, wo das gute alte Theater triumphierte.

Aschenbrödel als flotter Schneefeger

In Sachen Bühnenbild und Ausstattung musste Bühnenbildner Helge Ullmann nicht kleckern, er durfte klotzen. Da steht man hier in Meiningen, Stichwort Theaterherzog und sein Bühnenrealismus, ja auch in einer guten alten Tradition. Und so ließen es die Meininger der Gegenwart aus dem Schnürboden schneien, als ob es draußen keinen Klimawandel gäbe. Das Aschenbrödel als flotter Schneefeger unterwegs zwischen hohen tiefverschneiten Bäumen.

Dazu hören wir den originalen Soundtrack aus dem Film. Aus der Konserve zwar, die aber eigens eingespielt von der hauseigenen Meininger Hofkapelle. Auch hier hat man weder Geld noch Mühe gespart. Und als ersten Dank gibt es so manches Ah und Oh aus dem Publikum.

In Aschenbrödels Pferd Nikolaus stecken gleich zwei Ensemble-Mitglieder. Bildrechte: Theater Meiningen/Marie Liebig

Das sollte sich später noch steigern, wenn allerlei künstliches Getier durch diese Pracht flitzt. An unsichtbaren Fäden gezogen, von halbwegs gut versteckten Kollegen des Puppentheaters geführt. Oder in Gestalt von Nikolaus, dem besten Theaterpferd im Stall – das nicht nur mit den Ohren wackeln und seine Zunge heraustrecken kann, sondern auch Mohrrüben frisst und das Aschenbrödel am Zügel folgt. Viel Arbeit für die beiden Kollegen, die darin versteckt ihren schweißtreibenden Abenddienst verrichten.

Das Theater dank Bühnenbild und Requisite auf der analogen Siegerstraße. Doch den Erfolg gibt´s nicht ohne schauspielerischen Einsatz. Den leistet als erste Carla Witte. Mit Frische, Unbekümmertheit und Natürlichkeit überzeugt sie als Aschenbrödel. Die junge Schauspielerin hat dabei keine Probleme mit ihrem großen Filmvorbild. Und von der Regie auch die Freiheit bekommen, etwas Eigenes zu spielen. Immer nah dran am jungen Publikum.

Carla Witte als Aschenbrödel mit ihrem Prinzen Yannick Fischer Bildrechte: Theater Meiningen/Marie Liebig

Eine comicartig-böse Stiefmutter und ein gutmütig-trotteliger König

Und die Kollegen? Die dürfen, abgesehen vom Prinzen, den Yannick Fischer als netten Typen von heute im Outfit von gestern spielt, eher ihrem komödiantischen oder bösartigen Affen Zucker geben. Das sind die Rollen und Charaktere klar verteilt.

Stiefschwester und Mutter in der Person von Marie-Sophie Weidinger und Christine Zart agieren comicartig-böse bis zum grausig-ironisierten Tod in einem magischen Eisloch, das sich im Meininger Bühnenboden auftut. Der König von Matthias Herold ist gutmütig-trottelig, aber von einer, für seine künstliche Leibesfülle überraschenden Gelenkigkeit. Für seinen "Aus-dem-Stand-Hopser" auf den für ihn eigentlich viel zu hohen und schmalen Thron gibt´s Szenenapplaus. Der Kammerschauspieler Hans-Joachim Rodewald – so schöne Ehrenbezeichnungen gibt es noch im guten alten Meiningen – scheut sich nicht davor, dass Publikum erfolgreich zum Mitmachen zu bewegen. Marie-Sophie Weidinger als böse Stiefschwester Bildrechte: Theater Meiningen/Marie Liebig

Eine Verbeugung vor dem guten alten Theater

Hier ist ein Ensemble am Werk, dass Spaß an dem hat, was es tut. Wenngleich der Spaß auch von einer etwas biederen Art ist. Modernes Weihnachtsmärchen kann anders aussehen. Muss es aber nicht. Beim Publikum kam diese Verbeugung vor dem guten alten Theater und seinen Mitteln jedenfalls gut an. Und den Vergleich mit dem Original, kann man dann ja spätesten im weihnachtlichen Fernsehprogramm wieder ziehen.