An Theatern, Opern und Konzerthäusern, die vom Bund oder den Kommunen betrieben werden, wird die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik nach dem geltenden Tarifvertrag bezahlt. Aktuell beginnt die Ausbildung mit einem Brutto-Gehalt von 1.068,26 Euro im Monat, steigt etwas im zweiten Lehrjahr und endet mit 1.164,02 Euro im letzten Ausbildungsjahr (Stand 2023). Bei einer Ausbildung in Privatunternehmen ist das Monatsgehalt häufig geringer, der Mindestsatz liegt bei 620 Euro für das erste Ausbildungsjahr.

Wer nach der abgeschlossenen Ausbildung eine Stelle im öffentlichen Dienst antritt, z.B. in einem kommunalen Theater arbeitet, wird nach Tarifvertrag bezahlt und verdient im ersten Jahr brutto 2.576,20 Euro im Monat, nach fünf Jahren 3.184,15 Euro (Entgeltgruppe E5 TVöD, Stand 2023).

In Privatunternehmen kann die Höhe des Einkommens stark variieren, abhängig von Faktoren wie der Branche, Region, Weiterbildung oder Berufserfahrung. Im Schnitt lag das Bruttoengelt für vollzeitbeschäftigte Veranstaltungstechniker*innen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Jahr 2022 laut einer Statistik der Agentur für Arbeit zwischen 2.840 und 2.922 Euro.

Wer Fachkraft für Veranstaltungstechnik werden will, sollte zu flexiblen Arbeitszeiten bereit sein. "Das ist ein prägendes Ding bei der Ausbildung: Du arbeitest dann, wenn andere feiern. Das heißt: Nacht- und Wochenendarbeit", erklärt Azubi Valentin Bergmann. Es gehöre zum Beruf, auch an Feiertagen wie Weihnachten oder Neujahr im Einsatz zu sein.

"Ich dachte am Anfang, Veranstaltungstechnik bedeutet, nie früh aufzustehen. Aber das stimmt leider nicht", so Valentin. Am Gewandhaus Leipzig sei er für den Aufbau von Konzerten und Veranstaltungen oft schon früh morgens im Einsatz. "Um einen Puffer einzubauen, falls etwas bei den Proben schiefgeht", erklärt der Azubi. Als Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist die Arbeit am Abend, an Wochenenden und an Feiertagen möglich. Bildrechte: dpa

Die Ausbildung findet in der Regel in Vollzeit statt. Wer weniger als 39 Stunden in der Woche arbeiten kann oder will, muss das vorab sowohl mit dem auszubildenden Betrieb als auch der Berufsschule abstimmen. Wird pro Tag oder Woche weniger gearbeitet, verlängert sich die Ausbildungsdauer von drei Jahren allerdings entsprechend. Auch nach abgeschlossener Ausbildung ist die Arbeit in Teilzeit möglich: 2022 wählten laut einer Statistik der Agentur für Arbeit 23 Prozent aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Veranstaltungstechniker*innen das Teilzeit-Modell.

Veranstaltungstechniker*innen werden nicht nur an Theatern, Opern und Konzerthäusern gebraucht, sondern auch beim Fernsehen, auf Festivals oder in Messe- und Veranstaltungsunternehmen. Durch eine Weiterbildung zum Veranstaltungsmeister oder zur Bühnen- oder Beleuchtungsmeisterin erhöhen sich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt deutlich. Außerdem besteht neben einer klassischen Anstellung mit etwas Berufserfahrung die Option, sich mit einem eigenem Betrieb selbständig zu machen.

"Du kannst mit Bands eine Tour mitfahren oder an einem festen Haus arbeiten. Worauf hast du Lust? Darauf kommt es am Ende an", sagt der Auszubildende Valentin. Die Auswahl an Einsatzbereichen sei riesig. Er könne sich vorstellen, erstmal auf Festivals zu arbeiten, denn diese suchten seit der Corona-Pandemie händeringend Personal. Neben dem Theater werden Fachkräfte für Veranstaltungstechnik auch im Film und Fernsehen gebraucht. Bildrechte: MDR/ Maurice Demandt

Am Gewandhaus Leipzig beginnt der Arbeitstag für den Auszubildenden Valentin Bergmann jeden Tag anders, erzählt er: "Erstmal heißt es ankommen und gucken, was ansteht. Sind heute Orchesterproben geplant? Was wird für diese gebraucht? In welchem Saal finden Konzerte statt?" Wenn diese Fragen geklärt sind, übernimmt der Azubi gemeinsam mit Kolleg*innen den Orchesteraufbau für Proben und Konzerte.

Das umfasst u.a. den Transport von größeren Instrumenten wie Harfen oder Kontrabässen, das Aufstellen von Stühlen und Notenpulten im Saal oder die Montage von Pultlichten. Wenn Mitschnitte von Konzerten gebraucht werden, übernimmt Valentin als Azubi häufig die Mikrofonierung des Orchesters. Ist das Konzert vorbei, gehört der Abbau der Bestuhlung oder Technik zu seinen Aufgaben. Am Gewandhaus Leipzig kümmern sich Veranstaltungstechniker*innen neben der Beleuchtung auch um die Bestuhlung des Orchesters. Bildrechte: Eric Kemnitz

Am meisten Spaß macht ihm bei seiner Ausbildung die Beleuchtung, etwa bei Erlebniskonzerten für Kinder. "Da arbeite ich auch mal mit Schauspielern und Regisseuren zusammen und habe ein bisschen kreativen Output", erklärt er.

"Der Beruf ist spannend für alle, die keinen Bock auf Büro oder auf Kundenkontakt wie beim Friseur haben", sagt Azubi Valentin Bergmann. "Du musst hier keinen Anzug tragen und kannst auch deinen Iro behalten. Das ist vielleicht für manche junge Leute wichtig". Valentin animiert vor allem Frauen dazu, sich zu bewerben, da die Branche noch immer männlich dominiert sei.