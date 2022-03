Einer der Teilnehmer stammt hier aus Bad Berka. Die Kleinstadt hat kaum 8.000 Einwohner und doch treffen sich auch hier seit einiger Zeit Menschen zum montäglichen Spaziergang. Der junge Mann war von dieser sichtbaren Entfremdung und Zuspitzung sehr bewegt. Er hatte bereits am ersten Termin des "Seuchenparlamentes" teilgenommen und hat sich dann in der darauffolgenden Woche mit dem Bürgermeister von Bad Berka vor das Rathaus gestellt und mit den Spaziergängern geredet. Der Tenor bei den Demonstranten war: "endlich traut sich mal jemand".

Am 4. März fand die zweite Zusammenkunft des "Seuchenparlamentes" in Bad Berka statt. Nachfolgetermine soll es auch an anderen Orten geben: in Bautzen und Weimar, Jena und Lobenstein.