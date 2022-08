Das "LANDschafftTHEATER" ist die treibende Kraft für zehn Jahre Theater in Bad Düben. Kein Landschaftstheater also, obwohl es so klingt und die Stücke immer in der Landschaft in und um Bad Düben spielen, sondern ein Land-schafft-Theater. Man kann es wörtlich nehmen. Hier schafft sich der oft zitierte ländliche Raum ein Theater. Und damit einen Ort, um gemeinsame Sache zu machen. Um ins Gespräch zu kommen, Meinungen auszutauschen statt in irgendwelchen Blasen zu leben. Das macht die Sache so wertvoll. Und gibt die Möglichkeit, Lebensmodelle spielerisch auszuprobieren.