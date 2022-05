Beim Festival-Programm haben die Veranstalter drei Schwerpunkte gesetzt: "B.spielen, P.robieren, B.egegnen". Neben Theateraufführungen soll es auch interaktive Installationen und Mitmachangebote geben sowie Kinder-Workshops, an denen sich kleine Besucherinnen und Besucher selbst ausprobieren können. Paraden und Walkact-Formate sollen Passanten in kreative Begegnungen verwickeln.

Zu sehen sein werden an den vier Tagen auf den Freiluft-Bühnen unter anderem die Mecklenburger Feuerwerksburleske "Die Kuh brennt durch" der Theatergruppe Die Pyromantiker und das Puppen-Lichtspektakel "Historia Roku" nach dem Märchen von H.C. Andersen am Samstagabend. Puppentheater mit Jonglage und Feuerspucken präsentiert die Solokünstlerin P.ANIKA. Puppentheater zusammen mit Live-Musik können Kinder bei "Spinnlein, Spinnlein an der Wand" und "Milonga Fatal" erleben. Für polnischsprachige Kinder bringt das Teatr Barnaby das Märchen "Czerwony Kapturek" (Rotkäppchen) auf die Bühne. Zwischen beiden Sprachen hin und her wechselt die Vorstellung "Wo wohnt der Wurm" und "ABC".