Der Bautzener Schauspielerin Gabriela Maria Schmeide ist am Freitag im Hamburger Thalia Theater der Tilla-Durieux-Schmuck verliehen worden. Wie das Theater am Samstag mitteilte, gab die bisherige Trägerin der renommierten Auszeichnung, Judith Hofmann, das Collier an Schmiede weiter. "Der Weg zwischen ihr und der Figur, die sie verkörpert, ist unverstellt. Ganz einfach: Ich glaube ihr alles!", erklärte Hofmann die Entscheidung.

Gabriela Maria Schmeide wurde 1965 in Bautzen geborgen. Am hiesigen Deutsch-Sorbischen Volkstheater arbeitete sie zunächst als Souffleurin, bevor sie zur Schauspielerei kam. Sie spielte später unter anderem beim Berliner Ensembles und am Theater Bremen. Sie stand auch vor der Kamera, wo sie beispielsweise die Titelrolle in Andreas Dresens "Die Polizisitin" übernahmen. Für ihre Darstellung einer Sozialarbeiterin in "Systemsprenger" wurde Schmeide mit der goldenen Kamera ausgezeichnet. Zuletzt war sie neben Corinna Harfouch in "Das Mädchen mit den goldenen Händen" zu sehen.