Eine zentrale Rolle in Bautzen übernehmen ukrainische Künstlerinnen und Künstler, die derzeit am Volkstheater tätig sind. Der neue Leiter des Thespis-Zentrums, der Regisseur Georg Genoux, machte zuvor acht Jahre lang im Osten der Ukraine Theater, wo er im Rahmen seiner Projekte "Theatre of Displaced People" und "Misto to Go" mit Schüler*innen, Bürger*innen und Soldat*innen in den Frontstädten im Donbass arbeitete. Viele seiner Mitstreiter aus der Ukraine sind jetzt durch die Initiative "Misto to Go - Jetzt Hilfe für die Ukraine" in Bautzen und nahen Städten untergekommen und arbeiten an den Projekten des Thespis-Zentrums mit.