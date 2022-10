Eine zentrale Rolle übernehmen dabei ukrainische Künstlerinnen und Künstler, die derzeit am Volkstheater tätig sind. Der neue Leiter des Thespis Zentrums, der Regisseur Georg Genoux, machte zuvor acht Jahre lang im Osten der Ukraine Theater, wo er im Rahmen seiner Projekte "Theatre of Displaced People" und "Misto to Go" mit Schüler*innen, Büger*innen und Soldat*innen in den Frontstädten im Donbass arbeitete. Viele seiner Mitstreiter aus der Ukraine sind jetzt durch die Initiative "Misto to Go - Jetzt Hilfe für die Ukraine" in Bautzen und nahen Städten untergekommen und arbeiten jetzt an den Projekten des Thespis Zentrums mit.