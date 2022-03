Am Ende – Stichwort: der Sohn zieht in den Krieg – ist der Schnee natürlich auch Blut. Und sieht in der nächsten Szene mit einem Lichteffekt aus wie Glut, wie Holzbalken und Schutt nach einem Bombenangriff. Regisseur Stefan Wolfram setzt auch hier auf Abstraktion und starke Zeichen. Auch in den Kostümen sind die jeweiligen Rollen eher zeichenhaft markiert und alles andere als naturalistisch, individuell ausgestaltet. Auch das also schlüssig und passend zur Regieidee.

Inszenierung setzt auf die Schauspieler

Die Schauspieler kommen mit diesem Setting der Regie am Ende gut zurecht. Es ist eine runde Ensembleleistung. Eine Inszenierung, die vor allem auch auf die Schauspieler setzt. Allerdings braucht der Motor etwas Zeit, um warm zu laufen.

Unterm Strich ist es ja ein ernstes Thema, das hier mit Witz und Komik daherkommt. Komik, Lachen bleiben aber im Halse stecken, weil wir uns hier selbst erkennen. Am Anfang fehlte den Schauspielern noch ein wenig das Vertrauen: Die Hingabe an einen Stil, der dann konsequent durchgehalten wird. Es gab ein paar Fluchtgesten Richtung Sommertheater, die aufgesetzt witzige und eingeübte Geste. Vermutlich spielt sich das noch ein und zurecht, sonst wäre das ein Wermutstropfen. Das Bühnenbild ist einfach gehalten aber wirkungsvoll Bildrechte: Uwe Soeder

Gut auch, dass der Abend eine klare Gesamtchoreografie hatte. Es geht immer um die ganze Gruppe, fünf Frauen und fünf Männer. Und die Beziehungen in dieser Gruppe, aus der dann für die einzelnen Szenen mit zwei, drei, vier Leute heraus treten.

Oft bleiben die anderen auf der Bühne sitzen, gucken zu. Bleiben also involviert. Ganz so wie Atome oder Elementarteilchen, die sich anziehen und abstoßen, in unterschiedlichen Konstellationen miteinander reagieren.

Tanz und Musik

Regisseur Wolfram beherrscht die Kunst der Übergänge. Es gibt auch kleine Choreografien zu Kammermusikstücken, die zwischen den Szenen manchmal eingespielt werden. Dann tanzen die Schauspieler miteinander, kommen sich also nahe. Musik statt Worte. Die Idee ist gut, die choreografische Umsetzungen aber nicht so gelungen. Sie wirkte aufgesetzt und bemüht.

Neben diesen Choreografien gibt es aber auch ein paar mehrstimmige Volks- und Liebeslieder, die Tasso Schille, der Leiter der Bühnenmusik in Bautzen, mit dem Ensemble einstudiert hat. Das ist eine harmonische, poetische Ebene, die das utopischen Moment vorstellt. Sauber einstudiert und eindrucksvoll als Kontrapunkt zu all dem Hickhack! Es geht also auch anders!

Subtiler Kommentar zum Ukrainekrieg

Ich hatte mit vor der Premiere die Frage gestellt, ob der Intendant vor den Vorhang tritt und ein paar Worte zum Krieg in der Ukraine sagt. Statements gehören ja derzeit zum guten Ton. Hier ist es nicht so.

Stattdessen ein starkes Schlussbild. Alle zehn Schauspieler liegen verteilt im roten Schnee, in diesem Blut, in dieser Glut. Jeder hat eine kleine Rauchpatrone dabei, die er oder sie dann zündet. Es sieht aus wie verkohlte Leichen. Dazu wird links am Bühnenportal ein blaues Rechteck projiziert, rechts ein gelbes. Die Farben der Ukraine. Aber auch die Farben von Bautzen. Krieg also einerseits und andererseits vielleicht auch die sogenannte Spaltung der Gesellschaft hierzulande, die inzwischen wie ein Luxusproblem wirkt. Mehr braucht es nicht. Das Stück in seiner Art ist selbst ein Kommentar zum Ukrainekrieg. Subtil und umso passender.