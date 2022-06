Sprachcafé, Theater, Workshops So engagiert sich die Kultur in Bautzen für Ukraine-Geflüchtete

Das deutsch-sorbische Volkstheater in Bautzen ist in seiner Art einmalig. Es ist das einzige professionelle bikulturelle Theater in Deutschland. Seine Aufgabe ist es, die deutsche und sorbische Kultur ausgewogen darzustellen. Doch mittlerweile ist das Theater nicht mehr nur auf diese beiden Kulturen und Sprachen beschränkt. So werden auch Stücke von und für arabische und ukrainische Menschen aufgeführt, organisiert vom soziokulturellen Zentrum Thepsis.