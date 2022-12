Premiere Neujahrs-Musical von ukrainischen Kindern in Bautzen

Weihnachten beziehungsweise das Jolka-Neujahrsfest können viele ukrainische Kinder zum ersten Mal nicht in ihrer Heimat feiern. Sie mussten mit ihren Müttern vor dem Krieg flüchten – ohne die Väter, die zum Teil an der Front kämpfen. Das Thespis-Zentrum in Bautzen hat mit ukrainischen Kindern ein Musical entwickelt. Es handelt davon, wie es wohl sein wird, dieses wichtige Familienfest an einem fremden Ort zu erleben. Am Montag hat das Stück Premiere, eine weitere Aufführung ist am Dienstag.