Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine

"Wir arbeiten gerade an dem Song 'Das Licht zurückbringen', und in dieser Minute steht meine Heimatstadt Charkiw komplett ohne Strom", sagt Yuriy Gurzhy. Er lebt seit vielen Jahren in Berlin, aber erst wenige Tage zuvor war er noch in Charkiw. Auch sein Kollege, der Rapper Grigory Semenchuk, kommt direkt aus Lwiw. Sie beide, zusammen mit der Violinistin Marina Bondas vom Berliner Rundfunkorchester und dem Filmmusikkomponisten Matthias Petsche, liefern den Soundtrack zur Inszenierung. Sie sind sich ihrer Rolle im Projekt sowie der Bedeutung von Musik sehr wohl bewusst.

"Es ist ja klar, dass, wenn sie aus der Ukraine geflohen sind, dann haben sie einiges erlebt, und dafür finde ich das, was wir machen, genau toll, weil ich glaube, sie freuen sich und machen einfach weiter, weil das Leben weitergeht", meint Gurzhy.

Wenn auch anders als gewohnt. So werden die Kinder, alle zwischen sieben und zwölf, das erste Mal das für sie so wichtige Jolka-Fest, das Neujahrsfest, weit weg von zu Hause erleben, getrennt von ihren Vätern, die zum Teil an der Front kämpfen. Mit großer Zugewandtheit, täglichen Ritualen und Gesprächen auf Augenhöhe versucht das Team des Thespis-Zentrums während der Proben für die geflüchteten Mädchen und Jungen zumindest einen Hauch von Normalität zu bieten.

Der Krieg ist hier. Die Kinder wissen ganz genau, warum sie hier sind. Georg Genoux, Leiter und Regisseur am Thespis-Zentrum Bautzen

Aus der Ukraine geflüchtete Kinder haben das Musical mit entwickelt. Nun gibt es eine neunminütige Hörstückfassung dazu. Bildrechte: Thespis-Zentrum Bautzen

"Ja, der Krieg ist hier", sagt Georg Genoux, Leiter und Regisseur am Thespis-Zentrum, einem Projekt des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters. "Und die Kinder wissen auch ganz genau, warum sie hier sind und warum wir nicht zurückkehren können, und das ist etwas, womit wir täglich leben. Und wir versuchen es auch nicht zu ignorieren", meint Genoux. Man müsse die Realität akzeptieren. Auch darum gehe es in dem Stück.