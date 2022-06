Im März 2022 floh die Choreografin Yana Humenna aus der Ukraine nach Sachsen. Nicht freiwillig, denn sie wäre gern in der Ukraine bei ihrem Mann geblieben und hätte versucht, vor Ort zu helfen. In ihrer Heimat hatte sie bereits mit Menschen gearbeitet, die Krieg und Flucht erfahren mussten, nachdem Russland die Ostukraine bereits seit 2014 angegriffen hatte. So arbeitete Humenna unter anderem mit Kindern und Jugendlichen im Donbass an Kunst- und Theaterprojekten. Gern hätte sie damit weitergemacht. Doch plötzlich war ihre gesamte Heimat im Krieg. Die Sorge um ihre beiden Kinder ließ sie fortgehen.

In Bautzen fand sie einen Zufluchtsort. Mit offenen Armen wurde sie am Theaterzentrum "Thespis" des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters empfangen. Hier bekam die 35-Jährige die Möglichkeit, wieder Tanzworkshops anzubieten. Und das tut sie für Mädchen und Frauen aus der Ukraine und anderen Ländern, denn sie will ihnen und sich helfen, ihr Körpergefühl in dieser schwierigen Situation wiederzuerlangen.



Jede von ihnen hat traumatisierende Bilder gesehen, verstörende Erfahrungen gemacht und Angst um Familie und Freunde. Der Verlust der vertrauten Heimat und das plötzliche Ankommen in einer fremden Umgebung hinterlässt Spuren, seelisch, aber auch körperlich. In ihrer Performance gehen die Frauen der Frage nach: Was macht Krieg mit dem Körper? Und sie wollen klarstellen, dass sie mehr sind als Zahlen oder Objekte aus den Nachrichten. Es ist ein starkes und kraftvolles Signal, dass die Frauen von Bautzen aus in die Welt senden.