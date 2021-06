Was zeichnet ein gutes Sommertheaterstück aus? Das kann der Intendant des Deutsch-Sorbischen Theaters, Lutz Hillmann, genau beantworten. Seit 25 Jahren gibt es an seiner Bühne den erfolgreichen Bautzener Theatersommer. Auch in diesem Jahr wird es eine Fortsetzung geben, diesmal steht das Stück "Sherlock Holmes - Die Beatles-Bänder" auf dem Spielplan.

Größer - und gröber spielen

Lutz Hillmann Bildrechte: imago images / lausitznews.de Beim Freilufttheater gibt es andere Möglichkeiten, aber auch andere Regeln, die man als Theatermacher einhalten muss, sagt Hillmann, man muss "etwas größer spielen, auch etwas gröber schnitzen, als man das drinnen kann." Da man die Handlung, beziehungsweise den Handlungskern nicht so genau fokussieren kann, wie in einem Innenraum, muss man die Geschichte deutlicher erzählen.



In den vergangenen Jahren hat sein Haus auch viel mit Pferden gearbeitet, mit Fahrzeugen, was auf einer begrenzten Bühne im Innenraum nicht möglich ist. Und auch ein Feuerwerk ist gerne ein Glanzpunt der Außenveranstaltungen.

Sommertheater haben anderes Publikum

Man bemerkt, dass beim Sommertheater auch ein anderes Publikum kommt, als bei den Innenaufführungen. Für Hillmann ist das "ein Teil des Spagats, den man als Stadttheater in so einer Stadt, wo es nur ein Theater gibt, in so einer Region auch machen muss." Er sieht sein Haus nicht als Spezialistentheater es sollen vielmehr alle angesprochen werden. Allen solle etwas geboten werden, also auch ganzen Familie. Dazu gehören die Sommertheater. Willmann stellt heraus: "Und das, denke ich, ist das Rezept, was die letzten Jahre - wir machen es ja dieses Jahr zum 25. Mal - ganz gut funktioniert hat!"

"Die Olsenbande hebt ab" kam 2018 im Rahmen des Bautzener Theatersommers auf die weiträumige Bühne im Hof der Ortenburg. Bildrechte: dpa

Jubiläumsstück: Sherlock Holmes und den Beatles

In diesem Jahr wird beim Bautzener Sommertheater das Stück "Sherlock Holmes - Die Beatles-Bänder" aufgeführt. Eine Inszenierung von Hillmann, die natürlich von den Erzählungen Arthur Conan Doyles inspiriert ist, jedoch die Geschichte in die 1960er-/70er-Jahre verlegt. Meisterdetektiv Sherlock Holmes und sein Partner Dr.Watson ermitteln diesmal, wer die Aufnahmen des legendären letzten Live-Auftritts der Beatles, dem sogenannten Rooftop Concert am 30. Januar 1969, gestohlen hat.

Die Musik der Beatles ist dabei der Teppich, auf dem das Stück spielt, so Hillmann, die legendären Musiker haben geschätzt 160 Titel produziert, die einen Riesenfundus an Musik ergeben. "Und dass ist auch wirklich wunderbar, wenn man sie noch mal so sich zu Gemüte führen lässt, was da alles geschrieben und musiziert worden ist. Großartige Melodien, großartige Texte!" Aufgeführt wird die Theatermusik live.