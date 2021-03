"Bei Anruf Kunst" Intimes Theater am Telefon erleben

Der Himmel strahlt in Cyanblau, die Blätter der Palmen werfen flirrende Schatten, die Meeresbrandung schlägt rhythmisch gegen den Rand des Waschbeckens. Ein prächtiger Urlaubstag in Badonien – bis sich plötzlich der Horizont verdunkelt und ein Orkan aufzieht. Der Performancekünstler Norman Grotegut wird panisch: "Leute, schnappt euch eure Handtücher! Schnell, raus aus Badonien!"

Wegen Corona hat sich die freie Theatergruppe Pulk Fiktion ein interaktives Stück für daheim ausgedacht – den "Homewalk – eine Reise durch Wohnanien". Über ein Telefonkonferenz-Tool können dabei jeweils zwei Kinder ihr Zuhause neu kennen lernen. Die Darstellenden, die teilweise in Köln, teilweise in Leipzig beheimatet sind, erschaffen mit Wort, Sound und Musik ganze Landschaften.

So wie die Gruppe Pulk Fiktion versuchen sich derzeit mehrere Theater an szenischen Darstellungen am Telefon. Das Theater der Jungen Welt in Leipzig etwa bietet regelmäßig Gute-Nacht-Geschichten für Kinder am Telefon an. Und auch das Nordharzer Städtebundtheater hat ein Telefon-Projekt gestartet. Daniel Theuring ist für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich und sagt: "Unsere Schauspieler vermissen ihr Publikum wahnsinnig. Ein Stream ist für sie nicht befriedigend." Deshalb habe man nach einem Format gesucht, bei dem man sich trotzdem nahe kommen könne.