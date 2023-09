Die Arbeitszeiten können für viele der Knackpunkt sein, da sind sich Clara und Nina einig. "Wir sind eines der wenigen Gewerke am Theater, was tagsüber arbeitet, um die Dinge herzustellen, aber genauso auch abends da ist, um die Vorstellungen zu betreuen. Und es gibt natürlich auch viele Dienste am Wochenende, an Weihnachten und den Feiertagen, an Silvester, an Ostern. Da darfst du keinen Urlaub nehmen", sagt Clara. Laut Tarifvertrag sind bis zu zehn oder elf Arbeitstage am Stück möglich. Beide haben auch Kolleg*innen, die 30 oder 20 Stunden die Woche arbeiten – Teilzeit arbeiten ist also möglich, die untypischen Arbeitszeiten bleiben jedoch.