Wer muss am nächsten Tag alles bei der Morgenprobe dabei sein? Wann sind die Anproben? Und auf welches Stichwort erfolgt der Lichtwechsel? An den Produktionen an deutschen Theatern arbeiten oft zahlreiche Menschen zusammen, die im richtigen Moment genau das richtige tun müssen. Wochenlang wird an diesen Abläufen gefeilt. Regieassistentinnen und -assistenten sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Proben und sichern das Gelingen der weiteren Aufführungen am Abend.

"Ich bin die Schnittstelle zwischen der künstlerischen Arbeit auf der Probe und der ganzen Organisation, die rund um die Probe und die Produktion stattfindet", fasst Josephine Geissert ihren Job zusammen. Seit 2020 arbeitet sie am Theater Altenburg-Gera als Regieassistentin – dort heißt die Stelle allerdings Bühnenmanagerin.

Als solche begleitet sie alle Proben und notiert die Entscheidungen, die dort getroffen werden. In ein Regiebuch schreibt sie beispielsweise, wer zu welchem Zeitpunkt durch einen Aufgang die Bühne betritt. "Ich bin Teil des Regieteams und kann ein zweites Paar Augen für den Regisseur oder die Regisseurin sein", so Geissert. Als Regieassistentin muss Josephine Geissert auch die künstlerischen Ideen vermitteln. Bildrechte: Theater Altenburg-Gera/Ronny Ristok

Abseits der Proben organisiert sie mit den anderen Abteilungen: "Wann immer unsere Proben Anforderungen an unsere Gewerke – Requisite, Maske, Bühnentechnik – ergeben, gebe ich das weiter. Andersherum bin ich für die Gewerke auch die Ansprechpartner, wenn diese sich etwas nicht vorstellen können anhand ihrer Unterlagen oder wenn sie Fragen zum Konzept haben."

Außerdem ist Geissert für die Probenplanung verantwortlich. An Häusern wie dem Theater Altenburg-Gera ist das auch eine besondere Herausforderung. Denn die Proben für Schauspiel-Inszenierungen finden zwar in Altenburg statt, doch die Kostüme müssen in Gera anprobiert werden. Auch so etwas muss sie im Blick behalten.

In diesem Beruf geht es immer um Menschen. "Man muss ziemlich empathisch sein, sich gut auf Menschen einstellen können, weil ich bin ja die Schnittstelle; ich bin die, die vermittelt", meint Josephine Geissert. Diplomatie und Kompromisse sind bei den unterschiedlichen Anforderungen gefragt. Denn oft ist keine Zeit mehr für ein Extra am Kostüm, und die Regieassistentin muss die anderen Menschen davon überzeugen, warum sich die Mühe doch lohnt.

Regieassistenten müssen auch immer den Überblick behalten können und gerne viel organisieren. "Man muss da schon viel Freude dran haben", so Geissert, "weil wenn man gerade einen guten Plan gemacht hat, reicht eine neue Information und man muss alles neu planen." Die Regiassistentin hält die Fortschritte der Proben fest und gibt sie an alle Beteiligten weiter. Bildrechte: Theater Altenburg-Gera/Ronny Ristok

Es gibt keinen klassischen Weg in die Regieassistenz. Viele Regieassistenten haben studiert und oft Abschlüsse in Germanistik oder Theaterwissenschaft. Ein Studium ist gerne gesehen aber nicht zwingend Voraussetzung. Viel wichtiger sind Erfahrungen am Theater selbst.

Die werden meistens während Praktika oder Hospitanzen gesammelt. "Ich war, wie so viele, in einem Theaterjugendclub", erzählt Josephine Geissert. Dann habe sie zunächst Marketing und Kommunikation studiert. "Ich habe dann aber schnell festgestellt, dass ich nicht ohne das Theater sein möchte." Also hat sie Praktika in der Marketing-Abteilung absolviert und die Abläufe genauer kennengelernt. Später hat sie sich am Mittelsächsischen Theater Freiberg-Döbeln auf eine ausgeschriebene Stelle beworben – und wurde angenommen.

Regieassistentinnen sind über den sogenannten Normalvertrag Bühne angestellt – der gleiche Tarifvertrag, der auch für Schauspieler oder Sängerinnen gilt. Das Einstiegsgehalt liegt in der Regel bei 2.750 Euro. Je nach Erfahrung kann das Gehalt aber auch nachverhandelt werden beziehungsweise steigt es mit den Jahren.

Ein Teilzeitmodell ist für Regieassistentinnen nur schwer umsetzbar, da meist nur eine Person assistiert und daher immer an den Proben morgen und abends teilnehmen muss. Je näher die Premiere rückt, desto stressiger kann der Probenalltag werden. Ein Arbeitstag für Josephine Geissert kann dann auch mal zehn oder 12 Stunden lang sein.

Doch sie betont, dass sie zum Ausgleich auch entspanntere Phasen hat. "Ich weiß, dass hier am Theater darauf geachtet wird. In der Endprobenwoche gibt es viel Stress, weil es fertig werden muss, dann weiß ich, dass es danach eine Phase der Entspannung gibt." Josephine Geissert arbeitet daher nicht nur als Regieassistentin, sondern sorgt bei Vorstellungen als Inspizientin oder als Spielleiterin für reibungslose Abläufe. Sie schlittert also nicht von einer Produktion in die nächste. Das ist aber nicht vertraglich geregelt und sollte vorher geklärt werden, betont sie.

An jedem Theater wird oft mehr als eine Regieassistentin gebraucht. Für viele ist diese Stelle auch ein wichtiger Schritt, um selbst Regisseurin zu werden. Viele Häuser ermöglichen ihren Assistenten auch Chancen, selbst zu inszenieren. Daher bleiben Stellen oft nur kurz besetzt, weil viele dann nicht mehr assistieren.