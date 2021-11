Der Intendant des Neuen Theaters in Halle, Matthias Brenner, will seine Amtszeit frühzeitig beenden. Wie er MDR KULTUR in einem Interview am Donnerstag erzählte, habe er darum gebeten, zum Ende der Spielzeit 2022/23 aus seinem Vertrag entlassen zu werden und damit drei Jahre vor Auslaufen seines Vertrags. Brenner wolle sich stärker auf seinen Beruf als Schauspieler konzentrieren.