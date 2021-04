Der Tänzer, Choreograf und ehemalige Ballettdirektor am Theater Plauen-Zwickau Bronislav Roznos ist tot. Wie das Theater am Mittwoch mitteilte, starb der gebürtige Tscheche bereits am 1. April im Alter von 54 Jahren in Dresden.

Roznos brach mit den Vorstellungen des klassischen Balletts

Bronislav Roznos verstarb am 1. April 2021 im Alter von 54 Jahren. Bildrechte: picture alliance/dpa/Volkstheater Rostock | Dorit Gätjen Bronislav Roznos stammte aus der tscheschichen Stadt Hodonin und begann nach eigenen Angaben bereits im Alter von zehn Jahren mit dem Tanzen. Nach seiner Ausbildung am Konservatorium in Brünn und an der Akademie der Künste in Prag führten ihn seine Engagements von Ulm über Mannheim bis nach Zwickau, wo er 1995 mit nur 28 Jahren den Posten des Ballettdirektors und Chefchoreografen übernahm. Während seines Schaffens in Zwickau choreografierte er Stücke wie "Die Erschaffung der Welt", "Tanzmarathon" oder "Schumann's Art".



2009 wechselte er dann nach Rostock ans dortige Volkstheater. Dort brach er mit den Vorstellungen über das klassische Ballett: "Dabei ging es ihm nie nur um die äußere Form des Tanzes – erst der tiefe Blick in die menschliche Seele verlieh seinen Stücken den besonderen Atem", heißt es in einer Mitteilung des Volkstheaters.

Inklusives Tanztheater in Dresden