Zu den elf ausgezeichneten Bühnen gehören auch das Jahrmarkttheater in Altenmedingen, das LOT-Theater in Braunschweig, das Theater an der Glocksee in Hannover, das Theaterhaus G7 in Mannheim, das Schlosstheater in Moers, das Theater an der Ruhr in Mülheim, das HochX Theater und Live Art in München, das Papiertheater in Murnau sowie die Wuppertaler Bühnen samt Sinfonieorchester.



Die Preisverleihung ist am 8. Juli 2021 in der Akademie der Künste in Berlin geplant.