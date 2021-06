Carina Wiese ist 1968 in Dresden geboren. Bildrechte: MDR/Olaf Parusel

Ja, sehr exklusiv! Das war mir natürlich nicht klar, dass ich da in so einer Blase lebe. Das war bis 16 – erst Veilchenweg, also Elbhang und dann Weißer Hirsch. Ich dachte, die Welt ist so, mit Sandstein und Efeu und schmiedeeisernen Toren und Villen. Wir haben ja dann auf dem Weißen Hirsch alle in so alten Pensionen und Villen gelebt, mit Goldspiegeln in den Fluren. Das war mir gar nicht klar, dass das ja einmal ein Sanatorium war – wo wir aber ganz normale Mietwohnung hatten. Tja und mit 16 kam dann das Erwachen, dass die Welt so nicht ist. Und ich muss zugeben, dass ich überall auf der Welt eigentlich immer nach dieser Landschaft suche.