Am zweiten Tag war unser Kritiker bei der Inszenierung "Piaf" am Staatsschauspiel Dresden. Den Auftakt unserer Theaterchallenge hatte die Ballett-Produktion "The Bach Project" in Eisenach gemacht.

Was kosten Sekt und Wiener?

Bei den Vorstellungsbesuchen steht nicht die Inszenierung im Vordergrund, sondern der Theateralltag. Es geht um das Publikum. Wer sieht sich die Stücke an? Sind es viele oder wenige, alte oder junge Zuschauerinnen und Zuschauer? Wie kommen sie ins Theater? Gibt es einen funktionierenden Busverkehr? Und – das darf nicht vergessen werden – was kosten der Sekt in der Pause und das Paar Wiener am Tresen? Bildrechte: IMAGO/Pond5 Images

30 Bühnen in drei Bundesländern

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es 30 Staats- und Stadttheater: 15 in Sachsen, acht in Thüringen und sieben in Sachsen-Anhalt. Fünf dieser Theater sind fusioniert, also mit einem anderen Theater zusammengelegt, beispielsweise die Theater Plauen-Zwickau oder Altenburg-Gera. So wollte man Mitte der 90er-Jahre effektivere Strukturen schaffen. Unterm Strich hat das aber wenig gebracht, urteilt MDR KULTUR Theaterredakteur Stefan Petraschwesky.

Obwohl es hierzulande eine aktive und spannende Freie Theaterszene gibt, haben wir uns entschlossen, diese Spielstätten nicht in die Challenge aufzunehmen. Die eigentliche Herausforderung soll nicht verwässert werden: Die historisch gewachsene Stadttheaterlandschaft abzubilden, die es sonst nirgendwo so engmaschig gibt wie hierzulande.