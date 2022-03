"Ladies in Weiß" auf der Bühne beim Tanzstück über Schmidt-Rottluff Bildrechte: Die Theater Chemnitz / Ida Zenna

Im nächsten Schritte mussten Farben, Emotionen, Ereignisse und Erinnerungen "in Tanz übersetzt" werden. Kozielska bleibt in weiten Teilen klassisch. Aber nicht nur. "Geht es um das Werk von Schmidt-Rottluff versuche ich, in den Bewegungen der Tänzer seine Linien und Pinselstriche nachzuempfinden. Die Farben seiner Bilder zeigen mir an, wie intensiv und kraftvoll eine Bewegung ablaufen muss." Desweiteren gilt: Je unheilvoller die Zeiten, desto verkrampfter die Bewegung. Das Konzept geht auf.



So schweben - wenn sich Karl Schmidt-Rottluff in seine Jugend zurückträumt- Tänzerinnen in langen, weißen Tüllkleidern und Spitzenschuhen über die Bühne. Die "Ladies in Weiß" stehen für Kozielska für die Künstler der Brücke in ihren Anfangsjahren. "Das ist mein Bild von der Brücke: Sich gut fühlen beim Schöpfen von etwas Neuem", sagt sie. Aber die Stimmung kippt: In dem Moment, als die Nationalsozialisten Schmidt-Rottluffs Kunst als entartet einstufen und seine Bilder abhängen, verschwinden auch alle Farben aus dem Bühnenbild.